Esporte Marta treina com bola e deve enfrentar Austrália Recuperada de lesão na coxa, melhor jogadora do mundo trabalhou forte e pode reforçar Brasil

Depois de desfalcar a seleção brasileira na estreia do Mundial Feminino da França, no último domingo, em Grenoble, onde a equipe nacional venceu a Jamaica por 3 a 0, Marta treinou normalmente com bola ontem, em Montpellier, e aumentou suas chances de estrear na competição nesta quinta-feira (13), quando o Brasil encara a Austrália, às 13 horas (de Brasília), pela segunda ro...