Esporte Marta renova com o Orlando Pride e jogará mais uma temporada nos EUA A craque brasileira defende o clube americano desde 2017. Ao todo, já disputou 54 jogos, marcou 23 gols e distribuiu 10 assistência pela equipe

Marta permanecerá no futebol dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (25), o Orlando Pride anunciou a renovação do contrato da craque, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, para a próxima temporada da NWSL, a principal liga de futebol do país. Os detalhes do contrato não foram revelados, até pelas regras do campeonato. "É maravilhoso que o clube e que os fã...