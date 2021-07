Esporte Marta questiona arbitragem e pede atenção, mas elogia desempenho do Brasil

Autora de um dos gols da seleção brasileira feminina no empate em 3 a 3 com a Holanda, neste sábado (24), pela segunda rodada da primeira fase das Olimpíadas de Tóquio, Marta elogiou o desempenho da equipe que está na segunda posição do Grupo F, mas lamentou um vacilo defensivo e deixou em aberto críticas à arbitragem da australiana Kate Jacewicz, que anulou com auxílio d...