Esporte ‘Marta deveria ser reverenciada como o meu pai’, diz Kely, filha de Pelé Kely Nascimento De-Luca vai lançar documentário sobre o futebol feminino pelo mundo

Kely Nascimento De-Luca está em vias de lançar um importante documentário sobre o futebol feminino pelo mundo. O nome dela não desperta tanta curiosidade para a maioria das pessoas, mas ao olhar para a sua foto é impossível não lembrar do maior jogador de futebol de todos os tempos e com razão. Ela é a filha mais velha do Rei Pelé e espera aproveitar o nome tão respeitado d...