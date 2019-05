Esporte Marta é diagnosticada com lesão muscular na coxa esquerda Jogadora iniciou tratamento e ficará em observação por uma semana

A principal jogadora da seleção brasileira, Marta está com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, conforme exame feito na manhã de sábado (25). A atleta, eleita pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), como a melhor do mundo em 2018, sentiu a dor no treinamento de sexta-feira (24) e, imediatamento, iniciou o tratamento de recuperação. Marta perman...