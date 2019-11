Esporte Marquinhos afirma que seleção está fechada por Tite: 'Já recebemos muita porrada' Os comandados de Tite voltam a campo nesta terça-feira, em Abu Dabi, onde a equipe já está concentrada, para enfrentar a Coreia do Sul, às 10h30 (de Brasília)

Após ser substituído por Eder Militão na derrota para a Argentina, o zagueiro Marquinhos deve voltar ao time titular da seleção brasileira nesta terça-feira no amistoso diante da Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. O jogador do Paris Saint-Germain concedeu entrevista coletiva neste domingo, afirmando que o grupo está fechado pelo objetivo de voltar a...