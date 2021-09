Esporte Marquinhos é desconvocado da seleção brasileira e não encara o Peru Marquinhos nem viaja ao Recife para o próximo compromisso das Eliminatórias e retorna ao Paris Saint-Germain (FRA)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou nesta terça-feira (7) a desconvocação do zagueiro Marquinhos do grupo que enfrentará o Peru, na quinta (9), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Suspenso contra a Argentina na última rodada, o defensor não atuou nos 6 minutos de duração da partida na Neo Química Arena, suspensa após intervenção de agentes da Anv...