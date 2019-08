Esporte Marlone tem chance para redefinir seu futuro no Goiás Depois de perder espaço no alviverde, meia emprestado pelo Corinthians será titular neste domingo

O técnico Ney Franco indicou que Marlone deve iniciar o jogo deste domingo (1º), contra o Fortaleza, fora de casa. Caso isso ocorra, será a primeira oportunidade como titular do meio-campista com o comandante esmeraldino, que fará seu quarto jogo à frente do clube. Marcado pela capacidade de recuperar atletas em baixa, Ney Franco tentará fazer o mesmo com o jogador, ...