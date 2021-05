Esporte Marlon Freitas pede Atlético-GO forte contra Palestino pela Sul-Americana: 'jogo truncado' Equipe rubro-negra terá desfalques, mas o volante e um dos líderes do elenco confia no potencial do time

Eliminado na semifinal do Campeonato Goiano, o Atlético-GO passa a se dedicar à Copa Sul-Americana, em que lidera o Grupo F (7 pontos). O Dragão busca a terceira vitória seguida no torneio e a manutenção da ponta no torneio continental diante do Palestino (Chile), a partir das 21h30, no Estádio Antônio Accioly. O adversário é o último colocado, não somou pontos e joga a...