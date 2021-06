Esporte Marlon Freitas espera equilíbrio contra o Corinthians: 'dois jogos difíceis' Equipes voltam a se enfrentar, desta vez em duas partidas que valem vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Titular do Atlético-GO desde o ano passado, o volante Marlon Freitas é considerado o ponto de equilíbrio do time por ser o responsável pela armação das jogadas, pela ajuda na marcação e por chegar ao ataque para buscar a conclusão. Após estreia com vitória na Série A do Brasileiro - o Dragão fez 1 a 0 sobre o Corinthians no domingo (30) -, as duas equipes voltam a se...