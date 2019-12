Esporte Marlon Freitas entra na mira do Atlético-GO Destaque do Botafogo-SP na Série B pode ser reforço do Dragão em 2020

Ainda sem anunciar reforços para próxima temporada, a diretoria do Atlético-GO segue de olho no mercado e tem novo alvo para 2020. Trata-se do meia Marlon Freitas, de 24 anos, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo-SP. A diretoria ainda não confirmou acerto com o jogador, mas disse que o meio-campista está no radar do clube e pode...