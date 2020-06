Esporte Marketing do Atlético-GO prepara surpresa para torcida Ação será divulgada nas redes sociais do clube rubro-negro e também servirá para inspirar o dia dos namorados

O departamento de marketing do Atlético fará lançamento de uma "surpresa" na segunda-feira (8). Sem ainda dar detalhes do que será, a responsável pelo marketing do clube, Angélica Carvalho, diz que a promoção é para alcançar também o dia dos namorados (12 de junho). Por enquanto, a ideia é mobilizar, pelas redes sociais, os torcedores atleticanos, que também esperam por...