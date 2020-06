Esporte Mario Balotelli é impedido de participar de treinamento no Brescia Atacante foi demitido pelo clube na semana passada por não aparecer para o início dos treinamentos, visando a retomada do Campeonato Italiano

Mario Balotelli foi impedido, nesta terça-feira (9), de participar do treinamento da equipe do Brescia. O atacante chegou à entrada do centro de treinamento e, depois de uma rápida conversa com um funcionário do clube, deixou o local. "Agora vocês podem dizer que eu não quero treinar", disse o polêmico atleta aos jornalistas presentes ao CT do time italiano, visivelment...