Esporte Marinho reage a comentário racista que o associou a senzala Em suas redes sociais, comentarista, que utilizou a palavra "senzala" em crítica ao atacante, disse que está completamente arrependido

Alvo de um comentário racista em uma rádio de São Paulo, o atacante Marinho, do Santos, usou sua conta no Instagram na manhã desta sexta-feira (31) para protestar. Fabio Benedetti, chef de cozinha e integrante da equipe do Estádio 97, programa da rádio Energia 97, foi questionado sobre o que falaria para o jogador após ele ter sido expulso na partida que eliminou o Sant...