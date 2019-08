Esporte Marinho evita polêmica com Felipe Melo e admite pressão no Santos após tropeços Há algumas semanas, Felipe Melo provocou o Santos dizendo que era bonito ver o time jogar, mas que a equipe já havia sido eliminada de três competições

Depois de um dia de folga, os jogadores do Santos voltaram ao trabalho na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos. Como de costume, o treino foi fechado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli à imprensa, que pôde acompanhar apenas o aquecimento dos atletas, por cerca de 10 minutos. Quem conversou com os jornalistas após a atividade foi o atacante Marinho, q...