Esporte Marinho decide, Santos bate Grêmio e chega a 12 jogos de invencibilidade Time santista chegou aos 24 pontos no Brasileiro e está na 6ª posição

Com dois gols de Marinho, o Santos venceu o Grêmio por 2 a 1 neste domingo (11), na Vila Belmiro, e manteve sua invencibilidade, agora de 12 jogos, entre partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Libertadores. O time santista chegou com esse resultado aos 24 pontos no Nacional e, na sexta posição, segue próximo ao grupo dos quatro primeiros colocados. Já o G...