Esporte Marinho castiga Grêmio de novo e evita derrota do Santos fora de casa Com empate diante do Grêmio, o time de Fernando Diniz soma oito pontos e está na faixa intermediária da tabela, enquanto o Grêmio segue na lanterna

Com um belo gol de Marinho, em um chute forte da intermediária, o Santos empatou com o Grêmio nesta quinta-feira (24), por 2 a 2, em Porto Alegre, e somou seu primeiro ponto como visitante no Campeonato Brasileiro, na sexta rodada. Até o confronto com os gaúchos, o time santista havia perdido do Bahia (3 a 0) e do Fluminense (1 a 0) nos dois jogos feitos longe da Vil...