Esporte Maria Portela perde luta de mais de dez minutos no judô e vai aos prantos Polêmica de arbitragem na luta domina discussões nas redes sociais após eliminação da brasileira

Em luta de 10 minutos e 58 segundos, a judoca brasileira Maria Portela, 33, foi eliminada após receber três advertências diante da russa Madina Taimazova, 22, no tatame do Nippon Budokan, nesta quarta-feira (28). Ela compete pela categoria até 70 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Após uma vitória tranquila na primeira rodada, a brasileira, décima colocada no ran...