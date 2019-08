Esporte Maria Elisa e Carol Solberg perdem para canadenses e levam a prata em Viena O Brasil encerrou a participação no torneio feminino da etapa de Viena, na Áustria, com duas medalhas

O Brasil encerrou a participação no torneio feminino da etapa de Viena, na Áustria, com duas medalhas. Depois de Ágatha e Duda já haviam garantirem o bronze no sábado, Maria Elisa e Carol Solberg conquistaram a prata na manhã deste domingo, em final realizada contra as atuais campeãs mundiais, as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes. Na grande decisão, que es...