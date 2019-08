Esporte Maria Elisa e Carol Solberg avançam à final da etapa de Viena do vôlei de praia Dupla enfrentará neste domingo as campeãs mundiais Sarah Pavan e Melissa Humana-Parades, do Canadá

O vôlei de praia do Brasil está na final da chave feminina da etapa de Viena, na Áustria, que é de nível cinco estrelas do Circuito Mundial e que distribui pontos para a corrida olímpica brasileira. Neste sábado, a vaga na decisão veio para a dupla Maria Elisa/Carol Solberg, que enfrentará neste domingo as campeãs mundiais Sarah Pavan e Melissa Humana-Parades, do Canadá. ...