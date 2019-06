Esporte Marco Ruben marca no fim e Athletico-PR elimina o Fortaleza na Copa do Brasil Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, a vitória manteve vivo o sonho do Athletico de conquistar o título inédito

O Athletico-PR levou a melhor sobre o Fortaleza e segue vivo na Copa do Brasil. O time paranaense venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada, na partida de volta das oitavas de final, com gol de Marco Ruben. Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, a vitória manteve vivo o sonho do Athletico de conquistar o título inédito. A partida se encaminhava para os pênaltis...