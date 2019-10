Marcelo voltou a ser motivo de preocupação no Real Madrid. O lateral-esquerdo brasileiro foi diagnosticado com nova lesão nesta sexta-feira (4) e se tornou desfalque certo para o jogo contra o Granada, no sábado (5), em rodada do Campeonato Espanhol. O jogador estava voltando ao time, após se recuperar de outro problema físico.



De acordo com os exames realizados no clube espanhol, Marcelo sofreu um estiramento no bíceps femoral da perna direita. O Real não revelou detalhes sobre a contusão e nem forneceu previsão de retorno do brasileiro aos gramados.



Marcelo, que vem enfrentando lesões e atuações irregulares nos últimos meses, havia acabado de retornar ao time. Na terça-feira, ele voltou ao time ao entrar em campo no segundo tempo da partida contra o Brugge, pela fase de grupos da Liga dos Campeões - o jogo terminou em 2 a 2 no Santiago Bernabéu.



Ele fizera seu retorno ao time após se reabilitar de uma contusão na cervical. O jogador sofreu a nova contusão, muscular, durante o jogo de terça. Sem Marcelo, o técnico Zinedine Zidane terá problemas mais uma vez para escalar a defesa do Real Madrid. E isso porque os demais laterais-esquerdos do elenco, Ferland Mendy e Nacho Fernández, também estão machucados.



COURTOIS - O Real também poderá ter uma baixa no gol. Thibaut Courtois, goleiro titular da equipe, deixou o jogo contra o Brugge no intervalo. E pode ser desfalque novamente. Zidane, que defendeu as atuações do criticado jogador, não confirmou sua escalação para a partida deste sábado.



Nos últimos dias, a imprensa espanhola publicou que o jogador belga vinha sofrendo de ansiedade, que teria sido a causa da sua substituição na Liga dos Campeões. Nesta sexta, o clube publicou notando negando isso e afirmando que Courtois sofreu uma gastroenterite aguda.



"Ele estava se sentindo mal antes do jogo. Estas coisas acontecem. Ele teve um mal-estar no estômago, mas estava em condições de começar a partida. Mas, no intervalo, passou mal", declarou Zidane. Se o belga for cortado, o goleiro reserva Alphonse Areola deve ser mantido no gol do Real.