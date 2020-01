Esporte Marcelo Rangel valoriza luta do Goiás e elogia Aparecidense Substituto de Tadeu, goleiro destaca entrega esmeraldina, apesar de pré-temporada curta, em triunfo na Serrinha

O goleiro Marcelo Rangel foi uma das novidades do Goiás na estreia do Goianão 2020. Na sua quarta temporada no clube, o jogador voltou a ser titular - já que Tadeu não foi regularizado a tempo da estreia - na vitória por 3 a 2 sobre a Aparecidense e teve boa participação, salvando a equipe esmeraldina em muitos momentos. "Fiz quatro defesas difíceis, mas acho que o ...