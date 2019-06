Esporte Marcelo Melo joga com Andy Murray, mas perde de colombianos na estreia em Eastbourne

Junto com o polonês Lukasz Kubot, Marcelo Melo forma uma das melhores duplas da atualidade. Nesta semana, a última de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, o brasileiro aceitou o desafio de jogar com o britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo em simples e que está voltando às quadras após se recuperar de uma cirurgia no quadril feita há cinco m...