Marcelo Melo e Lukasz Kubot levam virada e ficam com o vice no Torneio de Halle

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot perderam de virada para a dupla formada pelo sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10/4 e foram vice-campeões neste domingo do ATP 500 de Halle, do qual eram os atuais campeões. Melo e Kubot buscavam o tricampeonato do torneio disputado em quadras de grama na...