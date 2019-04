Esporte Marcelo Melo e Kubot derrotam dupla da Áustria e vão às quartas de Montecarlo Melo e Kubot se impuseram sobre os austríacos e precisaram de apenas 68 minutos para vencer a dupla adversária, por 2 sets a 0

O Brasil segue com todos seus representantes nas duplas do Masters 1000 de Montecarlo. Nesta quinta-feira (18), o mineiro Marcelo Melo, um dos principais tenista do País na atualidade, derrotou ao lado do polonês Lukasz Kubot os austríacos Dominic Thiem e Jürgen Melzer e avançou às quartas de finais do torneio realizado em quadras de saibro no Principado de Mônaco. ...