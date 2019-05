Esporte Marcelo Demoliner vence mais uma e avança às semifinais do ATP 250 de Munique Com a soma de pontos importantes, a campanha de Demoliner vai lhe rendendo três posições no ranking de duplas das ATP, subindo de 57.º para o 54.º lugar

O brasileiro Marcelo Demoliner mostrou nesta quinta-feira que está em um bom momento no circuito profissional. Ele e o indiano Divij Sharan mantiveram o embalo no ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha, e avançaram às semifinais da chave de duplas ao derrotarem de virada os convidados locais Kevin Krawietz e Andreas Mies por 2 sets a 1 - com p...