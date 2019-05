Esporte Marcelo Demoliner ganha mais uma vez e avança à final do ATP 250 de Munique Este é apenas o quarto torneio que Demoliner e Sharan jogam juntos no circuito profissional e os dois já atingem a primeira final de ATP

Em uma semana com grandes resultados, o tenista brasileiro Marcelo Demoliner obteve nesta sexta-feira a sua classificação à final da chave de duplas do ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha. Ele o seu parceiro, o indiano Divij Sharan, derrotaram nas semifinais o austríaco Philipp Oswald e o croata Mate Pavic por 2 sets a 1 - com parciais de 6...