Esporte Marcelo Cabo vê Goiás oscilar na Série B e reclama de pênalti Treinador esmeraldino foi vaiado na Serrinha e contestou arbitragem por lance sobre Apodi no 1º tempo contra o Vila Nova

O técnico Marcelo Cabo avaliou a derrota do Goiás no clássico para o Vila Nova como fruto da oscilação do time esmeraldino dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e reclamou de pênalti não assinalado sobre o lateral direito Apodi. "vivemos um momento que ainda não tínhamos vivido na competição, de duas derrotas consecutivas. Vamos eliminar a gordura que nós me...