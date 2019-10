Esporte Marcelo Cabo se diz surpreso com demissão no Vila Nova Treinador foi comunicado da decisão da diretoria após café da manhã no clube

O técnico Marcelo Cabo foi demitido na manhã desta quinta-feira (3). Após o empate, no Serra Dourada, com o Criciúma, na última terça-feira (1), a diretoria do clube optou pela saída do treinador, que foi pego de surpresa. “Não me sinto traído, me sinto surpreso. Vivíamos um bom momento em termos de trabalho, ascensão e resultado. A equipe vem de três resultados. Eu tinha planos a c...