Esporte Marcelo Cabo promete futebol ofensivo em apresentação no Vasco Treinador, que deixou o Atlético-GO no fim de semana, começa planejamento e reformulação do elenco vascaíno

O técnico Marcelo Cabo foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (2) de manhã, em São Januário (RJ), em coletiva virtual realizada pela Vasco TV. Ao lado do diretor-executivo de futebol, Alexandre Pássaro, o treinador de 54 anos revelou que iniciará o planejamento e a reformulação do elenco em reunião com a diretoria ainda nesta terça-feira, mas já deixou claro q...