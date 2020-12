Esporte Marcelo Cabo pede foco para atacante que pode deixar o Atlético-GO Ferrareis recebeu uma proposta do Puebla, do México, e ainda não tem permanência garantida no Dragão

O técnico Marcelo Cabo se posicionou, nesta quarta-feira (23), sobre a possível saída do atacante Ferrareis, que recebeu uma proposta do Puebla, do México, e pode deixar o Atlético-GO antes do término da temporada. O treinador pede foco ao atleta para o jogo deste domingo (27), contra o Grêmio, e disse que conta com o jogador de 24 anos para a sequência da Série A. ...