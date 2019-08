Esporte Marcelo Cabo lamenta erros que resultaram em nova derrota do Vila Nova Treinador acredita que Tigre perdeu o equilíbrio após primeiro gol sofrido e não soube se organizar em campo. Comandante defendeu o zagueiro Wesley Matos, que foi vaiado

O técnico Marcelo Cabo acredita que a falta de concentração, após o primeiro gol sofrido na derrota de 2 a 0 para o Sport, resultou no revés colorado na noite desta terça-feira (20), no Estádio Olímpico. Nas palavras do comandante do Tigre, o Vila Nova não conseguiu “se recalcular” no jogo e ficou “perdido” em campo. “Não poderíamos cometer os erros como cometemo...