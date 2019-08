Esporte Marcelo Cabo explica decisão sobre Alan Mineiro e quer vitória em casa para resgatar confiança Treinador colorado projetou duelo complicado contra catarinenses neste sábado (3), às 19h15, no Estádio Serra Dourada, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Confiança. Esta foi uma das palavras mais utilizadas pelo técnico Marcelo Cabo durante entrevista coletiva concedida, nesta sexta-feira (2), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do Vila Nova. O sentimento é perseguido pelo treinador, que ruma para o seu quinto jogo no comando da equipe desde sua chegada, há cerca de três semanas. Neste sábado (3), à...