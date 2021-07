Esporte Marcelo Cabo espera corresponder confiança da diretoria do Goiás Novo treinador do Goiás, Cabo disse que recebeu convites da diretoria esmeraldina outras vezes e espera cumprir meta do acesso à Série A

Apresentado pelo Goiás na tarde desta quinta-feira (22), em Campinas (SP), o técnico Marcelo Cabo disse que está mais maduro em seu retorno ao futebol goiano e espera corresponder à expectativa da diretoria após sua contratação. Com dois acessos no currículo, o novo treinador esmeraldino sabe que será cobrado para terminar a competição dentro do G4. Para Marcelo Cabo, ...