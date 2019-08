Esporte Marcelo Cabo elogia Edinho, possível reforço: “Vamos ganhar dentro e fora de campo” Vila Nova negocia com volante, que foi campeão do mundo pelo Internacional em 2006, e está próximo de acerto com jogador de 36 anos

Ativo no mercado de contratações, o Vila Nova vive momento de reformulação do elenco durante a temporada. Jogadores estão deixando o clube e outros chegando, o próximo que pode aparecer no OBA é o volante Edinho, que foi campeão do mundo em 2006 pelo Internacional. A negociação está em estágio avançado e o atleta de 36 anos pode ser anunciado como reforço colorado nos ...