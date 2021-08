Esporte Marcelo Cabo elogia atuação do Goiás: 'melhor sob meu comando' Treinador esmeraldino comemora vitória sobre o Confiança e vice-liderança na Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Marcelo Cabo comemorou bastante não só a vitória do Goiás sobre o Confiança, mas o desempenho da equipe em Aracaju na vitória por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), no Estádio Batistão. Para o treinador, essa foi a melhor exibição da equipe desde que ele assumiu como treinador na partida contra a Ponte Preta. "Foi a melhor partida do Goiás sob o meu comand...