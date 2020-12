Esporte Marcelo Cabo diz que substituições ajudaram em virada do Atlético-GO Treinador acredita que as entradas de Roberson, Natanael, Matheus Vargas, Ferrareis e Wellington Rato, aumentaram a força do Dragão na Arena Castelão

O técnico Marcelo Cabo acredita que as substituições realizadas por ele, na virada, por 2 a 1, sobre o Ceará, neste sábado (12), foram determinantes para aumentar a força do Atlético-GO na construção da vitória, na Arena Castelão. “Fui muito feliz nas substituições, com as alterações a equipe cresceu. Fomos para cima do Ceará e construímos os dois gols da v...