Esporte Marcelo Cabo diz estar mais preparado na volta ao Atlético-GO A reestreia dele será neste sábado (14), às 21h30, diante do Flamengo, no Rio

Depois de retornar ao Atlético-GO na segunda-feira (9), o técnico Marcelo Cabo foi apresentado pelo clube no início da tarde desta sexta-feira (13). A reestreia dele será neste sábado (14), às 21h30, diante do Flamengo, no Rio. O treinador assume o time atleticano após uma sequência de resultados negativos - são quatro derrotas e dois empates, por Série A e...