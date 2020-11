Esporte Marcelo Cabo deverá ser 'plano B' do Atlético-GO Campeão da Série B com o clube, treinador carioca entra na mira da diretoria do Dragão

O Atlético-GO deverá buscar no mercado um velho conhecido do clube para ser o treinador na sequência da Série A. O Dragão pretende contratar Marcelo Cabo, campeão da Série B 2016 - o principal título do clube - e que chegou a comandá-lo por mais de um ano, de 7 maio de 2016 a 5 junho de 2017, quando foi demitido após goleada para o Bahia (3 a 0). Marcelo Cabo e...