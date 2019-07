Esporte Marcelo Cabo chega para recolocar Tigre nos trilhos das vitórias Com histórico recente de sucesso na Série B do Brasileiro, novo técnico colorado mostra otimismo

Do novo treinador do Vila Nova, Marcelo Cabo, apresentado, nesta terça-feira (16), com respaldo dos gestores do clube e aprovação da torcida, espera-se uma metodologia de trabalho que recoloque o Tigre na trilha para a luta pelo acesso. Nos últimos quatro anos, Cabo levou à elite duas equipes: o Atlético, em 2016, com o título, pegando uma equipe pré-montada por Wagner Lope...