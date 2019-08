Diante do Paraná, o técnico Marcelo completou sua 11ª partida no comando do Vila Nova. Na opinião do comandante, apenas nas últimas duas partidas ele conseguiu colocar em campo o time mais próximo do considerado ideal. O treinador celebrou, depois do empate por 1 a 1 com o time paranaense, a evolução demonstrada pelo Tigre.

“A equipe que considero ideal é a que jogou os últimos dois jogos. Temos que ter tranquilidade e continuar trabalhando, mas é notória a evolução da equipe na competição. Nossa perspectiva é muito boa. A vitória contra o Cuiabá escapou por pouco e enfrentar o Paraná não é fácil. Temos de celebrar nossa evolução”, disse Marcelo Cabo, que acredita que o time poderia ter saído de Curitiba com os três pontos.

"Pelo que produzimos no primeiro tempo, poderíamos ter matado o jogo. A equipe foi madura e equilibrou o jogo. Isso foi o que mais me alegrou", salientou o treinador do Vila Nova.

O comandante colorado, porém, deixou o Estádio Durival Britto revoltado com a arbitragem de Jonathan Antero Silva/RO. Na opinião do treinador vilanovense, aos 30 minutos do 1º tempo, após chute de Alan Mineiro na trave do Paraná, o atacante Benítez sofreu um pênalti na jogada.

“Naquele lance do Alan eu tinha dúvidas, mas olhando (o vídeo) no vestiário acredito que tenha sido pênalti. O árbitro não marcou e interferiu no resultado”, reclamou Marcelo Cabo.

Para o duelo contra o Vitória, na próxima terça-feira (3 de setembro), o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o lateral direito Felipe Rodrigues, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Lesionado, Jeferson ainda é dúvida para o confronto. Dessa forma, há possibilidade do treinador ter que improvisar algum jogador na posição.