Esporte Marcelo Cabo assume o Vila Nova: 'Não aceitaria se não tivesse a convicção de que é possível subir' A estreia dele será contra o América-MG, no sábado (20), às 16h30, no Serra Dourada

Com discurso otimista e com prazer em retornar ao futebol goiano, o técnico Marcelo Cabo assumiu o comando técnico do Vila Nova nesta terça-feira (16) e concedeu sua primeira entrevista. O Tigre ocupa a 16ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, mas coloca como objetivo principal do clube o acesso à Série A, algo que conseguiu nas temporadas de 2016, c...