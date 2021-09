Esporte Marcelo Cabo aprova atuação do Goiás e reclama de arbitragem Treinador esmeraldino valoriza desempenho de sua equipe contra a Raposa e vê erro do árbitro ao não marcar pênalti em Nicolas

Após o empate contra o Cruzeiro, por 1 a 1, na Serrinha, o técnico Marcelo Cabo elogiou o desempenho do Goiás na partida e reclamou da arbitragem em um lance capital. O treinador esmeraldino viu pênalti em cima de Nicolas em lance que resultou em contra-ataque que gerou o gol do time mineiro. "É uma pena, pois houve interferência do árbitro no resultado. Eu vi no vestiário...