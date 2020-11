Esporte Marcelo Cabo é regularizado e está liberado para estrear pelo Atlético-GO Treinador pode iniciar a segunda passagem pelo Dragão contra o Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada da Série A

O Atlético-GO regularizou, nesta quinta-feira (12), o contrato do técnico Marcelo Cabo junto à CBF. Assim, o vínculo contratual do treinador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e o técnico poderá fazer a reestreia no Dragão na noite de sábado (14), às 21h30, diante do Flamengo, no Rio. O treinador acertou o retorno ao clube goiano no sábado (7), após permanecer m...