Esporte Marcelo Cabo é o novo técnico do Atlético-GO Treinador campeão da Série B em 2016 com o Dragão está de volta. Comandante estava no CRB

Marcelo Cabo está de volta ao Atlético-GO. O clube rubro-negro fechou a contratação do técnico neste sábado (7), quase um mês após a saída de Vagner Mancini, que foi para o Corinthians. Cabo estava no CRB, do qual se despede. O treinador volta ao clube que levou ao título da Série B de 2016. Na sexta-feira (6), Marcelo Cabo disse que está com Covid-19. O A...