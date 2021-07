Esporte Marcelo Cabo é favorito para assumir o Goiás Clube esmeraldino pretende anunciar o sucessor de Pintado em breve

Após a demissão do técnico Pintado, a diretoria do Goiás deve anunciar o sucessor para o comando técnico ainda nesta semana. O nome favorito para assumir o time esmeraldino é do técnico carioca Marcelo Cabo, que se desligou recentemente do Vasco. Marcelo Cabo é considerado um treinador com experiências positivas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos...