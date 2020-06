Esporte Marcelo Benevenuto acusa Maxi López de racismo, em jogo de 2019 "Eu marcando e ele ficava me xingando de 'preto de m...' aí eu respirei fundo. Falei 'se tiver o próximo jogo contra o Vasco e esse cara tiver eu vou ser expulso'", contou o zagueiro

O zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo, acusou o ex-atacante do Vasco, Maxi López, de racismo durante uma partida entre as equipes. O depoimento foi feito durante entrevista concedida na noite de ontem (1º de junho) ao jornalista Thiago Franklin, em seu canal, no Youtube. “Teve um lance que eu tava marcando ele, só que eu tava marcando colado mesmo....