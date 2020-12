Esporte Marcelo Almeida revela pedido de auxílio a Hailé Pinheiro no Goiás Presidente executivo se recupera de Covid-19 e conta com ajuda de experiente dirigente para finalizar mandato e preparar transição

Recuperado da Covid-19, o presidente Marcelo Almeida tem retomado suas atividades cotidianas no Goiás. O chefe executivo do clube esmeraldino disse que pediu ajuda ao presidente do Conselho Deliberativo, Hailé Pinheiro, por se tratar de uma pessoa experiente e agregadora para um momento muito difícil que o clube vive. Em entrevista à Rádio Sagres, o presidente execut...