Esporte Marcelo Almeida dispara contra dirigentes do Goiás: ‘é fugir da responsabilidade" Ex-presidente rebate críticas à sua gestão no comando do time esmeraldino e diz que não houve grandes mudanças no clube

O ex-presidente do Goiás, Marcelo Almeida, não gostou do tom da nota divulgada pelo clube esmeraldino nas redes sociais, nesta terça-feira (23). Foi a primeira manifestação pública após o rebaixamento do time alviverde à Série B. Na mensagem, há lamentação pela queda e crítica a gestão passada: "os responsáveis pelo fracasso de 2020 se foram, se acovardaram e deixaram o clube abandonado". “Apontar os dedos agora é fugir da r...